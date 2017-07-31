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我县4年拆违523万平方米
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为做好我县2017年度基本医疗保险的年终结转工作，2017年12月31日18时至2018年1月2日6时，暂停我县基本医疗保险业务经办及医疗...
冬季是儿童呼吸道感染、消化道感染的高发期。最近，县第一人民医院儿科门诊每天接诊四五百人，儿科病房也已“满员”。...
从2017年12月起，我县最低工资标准和失业保险金计发标准均有提高。 按照省、市要求和我县最低工资标准调整情况，此次标...
12月23日，来自浙大教育经济管理学的博士宋扬，在县文化馆举办了一堂《发掘孩子天赋，看穿孩子未来》的讲座。 讲座中，...
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